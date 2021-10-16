Ливерпуль разгромил Уотфорд, Мане оформил 100 голов в АПЛ без пенальти

«Ливерпуль» в матче чемпионата Англии разгромил «Уотфорд» и до матчей конкурентов выбрался на 1-е место в таблице.
Красные выиграли 5:0, а один из голов забил Садио Мане.
Для игрока этот мяч стал 100-м в АПЛ. Мане стал 3-м игроком в истории чемпионата, кто забил 100+ голов, но ни разу не отмечался с пенальти.
Отметим и хет-трик Фирмино.
Чемпионат Англии. 8-й тур
Уотфорд - Ливерпуль 0:5
Голы: Мане, 9, Фирмино, 37, 52, 90, Салах, 54
Уотфорд: Фостер, Кико (Нгакия, 56), Каткарт, Эконг, Роуз, Куцка, Сиссоко, Масина (Клеверли, 46), Деннис (Педро, 69), Саар, Эрнандес
Ливерпуль: Келлер, Александер-Арнольд (Окслейд-Чемберлен, 65), Матип, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 64), Хендерсон, Милнер (Уильямс, 83), Кейта, Салах, Мане, Фирмино
Источник — Sport.ua
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