8-й тур
Уотфорд
0 : 5
Ливерпуль
16.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль разгромил Уотфорд, Мане оформил 100 голов в АПЛ без пенальти

Красные победили на выезде

  • 16.10.2021 16:24
  • 222 просмотра
  • 0 комментариев
Ливерпуль разгромил Уотфорд, Мане оформил 100 голов в АПЛ без пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» в матче чемпионата Англии разгромил «Уотфорд» и до матчей конкурентов выбрался на 1-е место в таблице.

Красные выиграли 5:0, а один из голов забил Садио Мане.

Для игрока этот мяч стал 100-м в АПЛ. Мане стал 3-м игроком в истории чемпионата, кто забил 100+ голов, но ни разу не отмечался с пенальти.

Отметим и хет-трик Фирмино.

Чемпионат Англии. 8-й тур

Уотфорд - Ливерпуль 0:5
Голы: Мане, 9, Фирмино, 37, 52, 90, Салах, 54

Уотфорд: Фостер, Кико (Нгакия, 56), Каткарт, Эконг, Роуз, Куцка, Сиссоко, Масина (Клеверли, 46), Деннис (Педро, 69), Саар, Эрнандес

Ливерпуль: Келлер, Александер-Арнольд (Окслейд-Чемберлен, 65), Матип, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 64), Хендерсон, Милнер (Уильямс, 83), Кейта, Салах, Мане, Фирмино

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности