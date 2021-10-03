Верес и Александрия друг другу голов не забили

Воскресный игровой день в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги обещал эффектно увенчать собой первую треть розыгрыша национального первенства. Однако, до ключевых матчей среди топ-команд чемпионата еще необходимо было пройти через не менее интригующее противостояние в ветреном в этот погожий осенний день Луцке, где ровенский «Верес» принимал «Александрию».

Коллектив Юрия Вирта уже успел запомниться нашему болельщику своей неуступчивостью, что вполне можно считать своеобразной «фишкой» футболистов ровенского клуба. Именно в условиях упорной борьбы «красно-черные» добывали свои очки в новом сезоне, однако в противостояниях с командами из лидирующей зоны им явно не хватало устойчивости.





«Полиграфов» также можно было отнести к числу наиболее сильных на данный момент коллективов страны, да и своими результатами «Александрия» подтверждала претензии на этот статус. В частности, подопечные Юрия Гуры сделали ранее то, что не удалось за тур до этого «Вересу» – обыграли донецкий «Шахтер» на НСК «Олимпийский» (2:1).

Перед стартовым свистком нашего поединка было предчувствие, что игра получится преисполненной борьбы на каждом участке футбольного поля, но в то, что команды сыграют в настолько осторожном стиле, верилось с большим трудом. Скорее, футбольные болельщики даже не хотели принимать во внимание вариант, когда футболисты отдадут предпочтение постоянной игре в верховой мяч, в то время как у ворот по обе стороны поля будет настоящий штиль. Именно за подобным стилем исполнения и приходилось наблюдать по ходу первого тайма, что несколько удручало.

По сути, свои голевые моменты команды сумели создать только при стандартных положениях перед уходом на перерыв. На 36-й минуте голкиперу хозяев поля Игорю Когуту удалось совершить фантастическое спасение при попытке Бабогло головой завершить подачу с углового на левом фланге в район дальней штанги. Чуть позднее, «Верес» ответил на этот выпад исполнением штрафного удара под левый каркас ворот от Гончаренко, но и Билык явно не хотел завершать первую половину матча с пропущенным голом. Всего два момента на обе команды за тайм – очень мало, однако на большее они и не стремились наиграть.

Даже после увиденного до перерыва, все равно оставались небольшие надежды на то, что футболисты на одной из сторон поля таки решат взять на себя ответственность, и поднимут градус противостояния на качественно новый уровень. К сожалению, те, кто прогнозировал отсутствие подобного ключевого фактора, оказались на шаг ближе к истине. Достаточно скромные решения в атакующем плане от Вирта и Гуры не сопровождались инициативой от исполнителей на поле.

В результате, игру хоть как-то удалось раскачать усилиями гостей перед завершением основного времени, но «Александрия» из двух перспективных моментов сумела создать только попадание в перекладину уже в компенсированное время усилиями Кирилла Ковальца. Остается лишь сказать, что в противостоянии команд со столь равным отсутствием желания рисковать, добыча в виде одного очка была приемлемой для каждой из сторон, а вот публику на трибунах откровенно жаль – осенний ветер в Луцке был точно не теплым.

В следующем туре ровенский «Верес» сыграет в гостях у одесского «Черноморца», а «Александрия» на своем поле будет принимать полтавскую «Ворсклу».

Украинская Премьер-лига. 10 тур.

«Верес» – «Александрия» - 0:0.

Полюлях, 11 - Ковалец, 15, Дубра, 15, Дрышлюк, 45+3, Бабогло, 65, Кирюханцев, 88.

«Верес» : Когут - Солдат, Мирошнык, Гончаренко, Немчанинов - Полюлях, Петько - Е. Пасич (Дахновский, 84), Панасенко (Гегедош, 81), Г. Пасич (Тымофиенко, 84) - Сергийчук (Шестаков, 66).

«Александрия»: Билык - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков - Дрышлюк, Калюжный - Кожушко (Кирюханцев, 74), Ковалец, Третьяков (Одарюк, 28) - Гринь (Устименко, 74).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Авангард» (Луцк).

ВЕРЕС - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА