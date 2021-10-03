Юрий ГУРА: «Мяч не лезет. Нужно в церковь сходить, свечки поставить»

Наставник «Александрии» Юрий Гура оценил ничью 0:0 в матче 10-го тура УПЛ против «Вереса».

«Сложно было ожидать конструктивного футбола, потому что плохое поле. Настраивали на бойцовские качества и борьбу. На таком поле тяжело показывать какой-то футбол. Били просто через полузащитников, конструктива мало».

«Могли забить в конце? Хотелось, конечно, выиграть. Приедем домой - может, сходим в церковь, потому что не лезет мяч. Поставим свечки, в храме постоим. Может, поможет», - сказал Гура.