В воскресенье, 3 октября, состоится матч 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и «Александрия». Игра пройдет в Луцке на поле стадиона «Авангард», начало - в 14:00.

Перед началом 10 тура команда из Ровно (которая уже традиционно свои домашние матчи проводит в Луцке) занимает восьмую строчку турнирной таблицы, а ее воскресный соперник - четвертую. Команда Юрия Гуры, обидно потеряв очки на последних минутах в матче с «Динамо», реабилитировалась перед своими болельщиками, победив в 9 туре «Мариуполь» со счетом 2:1. «Верес» в последнем туре тоже проиграл, правда, соперник был значительно серьезнее - донецкий «Шахтер», который продолжал тогда реабилитироваться за еврокубковые неудачи и в итоге разгромил ровенчан со счетом 4:1. На данный момент подопечные Вирта имеют серию из двух поражений и попытаются ее прервать. А «Александрия» попытается победить, чтобы, в случае потери очков «Ворсклой», выйти на третье место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» - «Александрия».