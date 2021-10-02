10-й тур
Верес
0 : 0
Александрия
03.10.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Верес – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 310тура Украинской Премьер-лиги

  • 02.10.2021 18:46
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Верес – Александрия. Текстовая трансляция матча
© ФК Александрия

В воскресенье, 3 октября, состоится матч 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и «Александрия». Игра пройдет в Луцке на поле стадиона «Авангард», начало - в 14:00.

Перед началом 10 тура команда из Ровно (которая уже традиционно свои домашние матчи проводит в Луцке) занимает восьмую строчку турнирной таблицы, а ее воскресный соперник - четвертую. Команда Юрия Гуры, обидно потеряв очки на последних минутах в матче с «Динамо», реабилитировалась перед своими болельщиками, победив в 9 туре «Мариуполь» со счетом 2:1. «Верес» в последнем туре тоже проиграл, правда, соперник был значительно серьезнее - донецкий «Шахтер», который продолжал тогда реабилитироваться за еврокубковые неудачи и в итоге разгромил ровенчан со счетом 4:1. На данный момент подопечные Вирта имеют серию из двух поражений и попытаются ее прервать. А «Александрия» попытается победить, чтобы, в случае потери очков «Ворсклой», выйти на третье место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» - «Александрия».

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Источник — Sport.ua

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