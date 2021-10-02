После трех кряду выездов «Верес», наконец, возвращается на условно домашний стадион, где команда Юрия Вирта не знает поражений. «Александрия» же едет в Луцк следом за тяжелейшим волевым домашним триумфом с «Мариуполем».

Александрия

Продолжают свою любопытную серию в чемпионате «желто-черные», четко чередующие победы и потери очков. Если следовать логике детской головоломки «Продолжи ряд», то в Луцке подопечные Юрия Гуры не выиграют. С другой стороны, с учетом Кубка «Александрия» впервые в сезоне дважды кряду победила, и почему бы не продолжить серию успехов?

Победу с приазовцами (2:1) хозяевам принес Олег Кожушко, здорово вышедший на замену. Свой первый в сезоне гол летний новичок команды забил с передачи Кирилла Ковальца, хотя главным в решающем эпизоде поединка был Денис Мирошниченко, здорово перехвативший и распорядившийся мячом на подступах к штрафной площадке.

Верес

Прекрасная новость для всех болельщиков «Вереса» пришла на этой неделе из расположения клуба. Президент «Вереса» Иван Надеин с оптимизмом прокомментировал возможность возвращения команды в Ровно: «Даже за последнюю неделю сделали на стадионе очень много. Практически завершили отделку помещений, фасады, трибуны. И главное – начали укладывать газон. Играть весной в Ровно – реальная перспектива!».

Пока же «Верес» и без того исправно набирает очки, пребывая в середняках таблицы. Правда, как раз в двух последних матчах УПЛ команда проиграла: «Днепру-1» (0:1) и «Шахтеру» (1:4). Стоит сказать, что с «горняками» состав гостей был ограничен дисквалификацией Михаила Сергийчука, а единственный гол в ворота вице-чемпионов забил Геннадий Пасич, который отметился симпатичным завершением после паса мастера исполнения гимна Украины Сергея Панасенко. Против «Александрии» отмечаем дисквалификацию Валерия Кучерова, схлопотавшего уже четыре желтые карточки.

Статистика встреч

Последний раз соперники встречались в уже далеком 2017 году также в УПЛ, и тогда «Верес» проводил домашний поединок опять же не в родных стенах. Оба матча завершились ничьими (0:0 – во Львове, 1:1 – на «Нике»), а забитыми голами отличились Сергей Старенький («Александрия») и Евгений Морозенко («Верес»), сейчас играющие во Второй лиге. В общей же истории противостояния команд небольшой перевес за «Александрией» – четыре победы против трех у «Вереса» в девяти матчах.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Клец, Полюлях, Кучеров, Пасич Е., Панасенко, Пасич Г.

«Александрия»: Билык, Цуриков, Дубра, Мельник, Мирошниченко, Калюжный, Третьяков, Дрышлюк, Одарюк, Ковалец, Спинелли.

Прогноз на противостояние

Отсутствие домашнего поля и дисквалификация одного из ключевых исполнителей, конечно, играет не в пользу «Вереса». Но сплоченность и характер должны помочь новичку УПЛ отобрать у «Александрии» очки. Спрогнозируем результативную ничью в луцком поединке.

3 октября, воскресенье