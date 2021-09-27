ВИДЕО. Порвал соцсети! Футболист Вереса эмоционально исполнил гимн Украины

Полузащитник «Вереса» Сергей Панасенко крайне эмоционально исполнил гимн Украины. Забавный эпизод произошел перед матчем «Шахтера» и «Вереса» (4:1) в Киеве в 10-м туре УПЛ.

Видео исполнения гимна Украины игроком «Вереса» быстро стало вирусным в соцсетях и набрали огромное количество просмотров и лайков. Искренние эмоции Сергея Панасенко никого не оставили равнодушным.

Сергей Панасенко: «Я всегда стараюсь исполнять гимн от души и прошу серьезно относиться к этому и своих одноклубников по «Вересу». Хотя, если честно, то мои вокальные способности ограничиваются только исполнением гимна. Караоке? Нет, это не мое».

ВИДЕО. Футболист Вереса Сергей Панасенко эмоционально исполнил гимн Украины