ВИДЕО. Порвал соцсети! Футболист Вереса эмоционально исполнил гимн Украины

Искренние эмоции Сергея Панасенко никого не оставили равнодушным

  • 27.09.2021 22:45
  • 1896 просмотров
  • 12 комментариев
ВИДЕО. Порвал соцсети! Футболист Вереса эмоционально исполнил гимн Украины
© YouTube. Сергей Панасенко

Полузащитник «Вереса» Сергей Панасенко крайне эмоционально исполнил гимн Украины. Забавный эпизод произошел перед матчем «Шахтера» и «Вереса» (4:1) в Киеве в 10-м туре УПЛ.

Видео исполнения гимна Украины игроком «Вереса» быстро стало вирусным в соцсетях и набрали огромное количество просмотров и лайков. Искренние эмоции Сергея Панасенко никого не оставили равнодушным.

Сергей Панасенко: «Я всегда стараюсь исполнять гимн от души и прошу серьезно относиться к этому и своих одноклубников по «Вересу». Хотя, если честно, то мои вокальные способности ограничиваются только исполнением гимна. Караоке? Нет, это не мое». 

ВИДЕО. Футболист Вереса Сергей Панасенко эмоционально исполнил гимн Украины

 

 

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    oenergo.com
    oenergo.com, 27.09.2021 23:59
    0
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 27.09.2021 23:39
    +1
    Igor Krasnenko, 27.09.2021 23:22
    Испания так же. А тут дикари за новость сочли. Любят там свою страну
    В гимне Испании нет слов
    Ссылка
    dadaali177188
    dadaali177188, 27.09.2021 23:39
    +1
    Igor Krasnenko, 27.09.2021 23:22
    Испания так же. А тут дикари за новость сочли. Любят там свою страну
    испанцы вообще никогда гимн не поют, у них гимн без слов
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 27.09.2021 23:36
    +5
    dgo ukuran, 27.09.2021 23:01
    его в команде наверное все дурачком считают
    Дурачек здесь наверное только ты. А человек вдохновенно исполняет гимн свой страны, здесь важен не голос, а патриотизм.
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 27.09.2021 23:31
    +7
    красава! А где то Ракицкий кусает локти
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    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 27.09.2021 23:22
    0
    bullyUA, 27.09.2021 22:52
    Все итальянцы тоже азартно свой гимн поют. Правда, у них и со слухом и с голосом получше.
    Испания так же. А тут дикари за новость сочли. Любят там свою страну
    Ссылка
    Дмитрий Лагутин
    online
    Дмитрий Лагутин, 27.09.2021 23:21
    +9
    Да молодец))
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    elcomendante
    elcomendante, 27.09.2021 23:06
    -9
    Одноклубник реально, чуть не обсыкается, от смеха)
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    dgo ukuran
    dgo ukuran, 27.09.2021 23:01
    -14
    его в команде наверное все дурачком считают
    Ссылка
    igor shmuylo
    online
    igor shmuylo, 27.09.2021 22:58
    -10
    Ему походу слон на уши наступил.как тут не засмеяться
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 27.09.2021 22:52
    +13
    Все итальянцы тоже азартно свой гимн поют. Правда, у них и со слухом и с голосом получше.
    Ссылка
    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 27.09.2021 22:52
    -8
    Его одноклубник слева еле держится, тобой не заржать🤣🤣🤣
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