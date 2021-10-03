Александр КУЧЕР: «Была расслабленность. Возможно, даже самоуверенность»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал победу харьковчан в матче с тернопольской «Нивой» (2:1).

– Скажу так: опасались соперника, говорили ребятам, что неплохая команда, хорошо выбегает, имеет в составе скоростных вингеров. Обращали внимание на то, что «Нива» ждет нового тренера, футболисты будут доказывать свою состоятельность, поэтому нам придется непросто. Так и получилось. Вышли расслабленными на первый тайм, сразу пропустили. Радует, что быстро отреагировали, создали пару моментов, забили второй мяч, и это хорошо. После этого снова успокоились. Второй тайм показал, что при каждом стандарте у чужих ворот появлялся момент возле наших. По счету играли, была невнимательность. Соперники выбегали в контратаки, и где-то мы могли получить. Но есть три очка — будем двигаться дальше.

– Может ли быть такое, что футболисты заглядывают в турнирную таблицу, и потому есть расслабленность?

– Конечно же, они все понимают, следят, знают все результаты. Это нормально для каждого футболиста. Наверное, где-то расслабленность есть. Возможно, даже самоуверенность. Хотя надо быть уверенным, а не самоуверенным, ибо это может сыграть с нами злую шутку. Хорошо, что сегодня все так закончилось. Будем разговаривать, разбирать игру, проведем теорию, поговорим.

– С точки зрения психологии вы уже ответили. А в целом, сделали для себя вывод: какую линию в команде нужно усилить, что изменить, улучшить?

– Прежде всего, очень хочется, чтобы все ребята были здоровыми, и тогда мы сможем делать ротацию. Сейчас нам тяжело, все время кто-то выпадает. Когда будет по два человека на каждую позицию, будет намного интереснее тренироваться и играть. Тогда совсем другое отношение. Сейчас мы порой не можем сделать замену, и человек играет 90 минут. Когда будет кого выпустить — будет интереснее.