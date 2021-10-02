+10. Металлист выиграл и ушел в отрыв в Первой лиге

«Металлист» в матче 11-го тура Первой лиги на своем поле обыграл «Ниву» Тернополь 2:1. При этом соперник забил первым, а харьковчане сделали камбэк.
«Металлист» набрал 31 пункт и уже на 10 очков опережает «Кривбасс», который держится вторым.
В другой встрече дня «Ужгород» добыл свою первую победу в сезоне и набрал 5 очков.
Первая лига. 11-й тур
Металлист - Нива 2:1
Голы: Пидлепенец, 29, Пейшоту, 44 - Кисленко, 18
Ужгород - Кремень 2:0
Голы: Гайдучик, 64, Ряшко, 83 (с пен)
События матча
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кысленко (Нива Т).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Красивая картинка к выборам важнее людей...
Красивая картинка к выборам важнее людей...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.