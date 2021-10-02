+10. Металлист выиграл и ушел в отрыв в Первой лиге

«Металлист» в матче 11-го тура Первой лиги на своем поле обыграл «Ниву» Тернополь 2:1. При этом соперник забил первым, а харьковчане сделали камбэк.

«Металлист» набрал 31 пункт и уже на 10 очков опережает «Кривбасс», который держится вторым.

В другой встрече дня «Ужгород» добыл свою первую победу в сезоне и набрал 5 очков.

Первая лига. 11-й тур

Металлист - Нива 2:1

Голы: Пидлепенец, 29, Пейшоту, 44 - Кисленко, 18

Ужгород - Кремень 2:0

Голы: Гайдучик, 64, Ряшко, 83 (с пен)