11-й тур
Металлист
2 : 1
Нива Т
02.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

+10. Металлист выиграл и ушел в отрыв в Первой лиге

Харьковская команда сделал камбэк

  • 02.10.2021 20:34
  • 2178 просмотров
  • 9 комментариев
+10. Металлист выиграл и ушел в отрыв в Первой лиге
© metalist.ua

«Металлист» в матче 11-го тура Первой лиги на своем поле обыграл «Ниву» Тернополь 2:1. При этом соперник забил первым, а харьковчане сделали камбэк.

«Металлист» набрал 31 пункт и уже на 10 очков опережает «Кривбасс», который держится вторым.

В другой встрече дня «Ужгород» добыл свою первую победу в сезоне и набрал 5 очков.

Первая лига. 11-й тур

Металлист - Нива 2:1
Голы: Пидлепенец, 29, Пейшоту, 44 - Кисленко, 18

Ужгород - Кремень 2:0
Голы: Гайдучик, 64, Ряшко, 83 (с пен)

События матча
44' ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
29' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
18' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кысленко (Нива Т).

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 02.10.2021 21:24
    0
    Vyacheslav Kovalevsky, 02.10.2021 20:52
    Почнуть що? Як
    Огірок неадекватно коментує. З його слів, Металіст2020 настільки крутий, що порве групу ЛЧ, і т.д. і т.п.
    Ссылка
    AndyQD
    AndyQD, 02.10.2021 21:19
    -1
    Тернопольские туры хорошо играли. так держать
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    Ukraine_Kiev_Fan, 02.10.2021 21:18
    -2
    Андрей Абзонь, 02.10.2021 21:13
    Как там рекорды по посещению и рекорды по ковиду в городе?
    Красивая картинка к выборам важнее людей...
    Ой давай не будем за это... сиди дома чтобы не переживать
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
    Андрей Абзонь, 02.10.2021 21:13
    +1
    ua_rem, 02.10.2021 20:56
    С победой «Металлист» ! С победой, Харьков!
    Как там рекорды по посещению и рекорды по ковиду в городе?
    Красивая картинка к выборам важнее людей...
    Ссылка
    ua_rem
    ua_rem, 02.10.2021 20:56
    +1
    С победой «Металлист» ! С победой, Харьков!
    Ссылка
    Vyacheslav Kovalevsky
    online
    Vyacheslav Kovalevsky, 02.10.2021 20:52
    -2
    cooperchack, 02.10.2021 20:39
    Кукумберы щас начнут
    Почнуть що? Як
    Ссылка
    FoZZy
    online
    FoZZy, 02.10.2021 20:49
    +3
    Цікава, бойова гра. Добре, що зібрались та переломили гру на свою користь. +10 очок - не поганий заспів на майбутнє. Але ще не час заспокоюватись, бо як каже Олександр Миколайович у нас ще багато матчів...
    Ссылка
    GR-65
    GR-65, 02.10.2021 20:47
    -5
    Металіст 1925!
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 02.10.2021 20:39
    -2
    Кукумберы щас начнут
    Ссылка
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