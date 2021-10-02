Металлист – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 октября в 18:45 проходит поединок 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 3».
Смотрите видеотрансляцию матча: «Металлист» Харьков – «Нива» Тернополь.
События матча
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кысленко (Нива Т).
Источник — Sport.ua
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