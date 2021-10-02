11-й тур
Металлист
2 : 1
Нива Т
65’   ТВ-трансляция: 

Металлист – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 октября в 18:45 видеотрансляцию матча 11-го тура Первой лиги

  • 02.10.2021 18:45
  • 5615 просмотров
  • 1 комментарий
Металлист – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Металлист Харьков

2 октября в 18:45 проходит поединок 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 3».

Смотрите видеотрансляцию матча: «Металлист» Харьков – «Нива» Тернополь.

📺 Видеотрансляция
События матча
44' ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
29' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
18' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кысленко (Нива Т).

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 02.10.2021 19:34
    0
    Про пенальти про матчи с участием ДК, например против Александрии, Руху
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