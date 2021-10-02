11-й тур
Металлист
2 : 1
Нива Т
02.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист – Нива – 2:1. Волевая победа Харькова. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Первой лиги

  • 02.10.2021 22:29
  • 546 просмотров
  • 2 комментария
Металлист – Нива – 2:1. Волевая победа Харькова. Видео голов и обзор матча
© ФК Металлист

«Металлист» в матче 11-го тура Первой лиги на своем поле обыграл «Ниву» Тернополь 2:1. 

Первая лига. 11-й тур

«Металлист» – «Нива» Тернополь – 2:1
Голы: Пидлепенец, 29, Пейшоту, 44 - Кисленко, 18

Обзор матча

Видео гола Кисленко

Видео гола Пидлепенца

Видео гола Пейшоту

События матча
44' ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
29' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
18' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кысленко (Нива Т).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    rus, 02.10.2021 23:13
    0
    AndyQD, 02.10.2021 22:42
    Скорее непобеда Нивы чем победа Харькова
    Ну и дурак.
    Ссылка
    AndyQD
    AndyQD, 02.10.2021 22:42
    -1
    Скорее непобеда Нивы чем победа Харькова
    Ссылка
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