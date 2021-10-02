«Металлист» в матче 11-го тура Первой лиги на своем поле обыграл «Ниву» Тернополь 2:1.
Первая лига. 11-й тур
«Металлист» – «Нива» Тернополь – 2:1
Голы: Пидлепенец, 29, Пейшоту, 44 - Кисленко, 18
Обзор матча
Видео гола Кисленко
Видео гола Пидлепенца
Видео гола Пейшоту
События матча
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кысленко (Нива Т).
Источник — Sport.ua
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