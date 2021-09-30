30 сентября в Запорожье прошел матч 2-го тура Лиги конференций, в котором играли «Заря» и «Рома».
Луганская «Заря» снова пропустила три гола в еврокубках, уступив итальянской «Роме» (0:3). Команда Виктора Скрипника замыкает турнирную таблицу, имея в пассиве 2 поражения и 6 пропущенных мячей.
ФОТО. Уроки Особенного. Пресс-конференция Моуриньо и Скрипника в Запорожье
Автор фото: Кирилл Дымов, Sport.ua
Источник — Sport.ua
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