Жозе МОУРИНЬО: «Больше всего мне понравился результат»

Накануне Жозе Моуриньо говорил, что ранее в Украине всегда у него были непростые матчи. Но в этот раз победа над «Зарей» (3:0) далась его команде без сверхусилий.

«Мне понравился результат. Результат всегда важен. Не так давно мы играли против команды, которая казалась маленькой, доминировали и в конце концов проиграли (Очевидно, Моуриньо имеет в виду поражение от «Вероны», - Прим. Sport.ua). Сегодня же мы выиграли. У нас шесть очков и это самое главное. Осталось набрать 5-6 очков, чтобы выйти из группы. Хорошо, что обошлось без травм. Некоторые игроки отдохнули. Кто-то остался на скамейке запасных, а кто-то – в Риме».

«Теперь важно победить в чемпионате. Мы выиграли сегодня и должны перенести победную поступь на Серию А. Впереди матч с «Эмполи» - команду, у которой 9 очков и которая хорошо себя показует. Мы приедем в Рим после двух ночи и лучше игрокам будет остаться на базе в Тригории. Это небольшая жертва для игроков, но так будет лучше. Утром проведем тренировку, а затем по домам», - сказал Моуриньо.