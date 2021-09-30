Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Моряки всегда находят путь победить шторм»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги победы над «Челси» (1:0) в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Моряки всегда находят путь победить шторм. Сегодня мы провели хороший матч против клубных чемпионов Европы. С технической точки зрения, наверное, мы могли сыграть и получше. Не забили пару мячей после хороших контратак. Так или иначе, после двух матчей у нас шесть очков и ни одного пропущенного мяча. Мы сделали большой шаг вперед на пути к плей-офф», — сказал Аллегри.
Источник — УЕФА
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