Ювентус
1 : 0
Челси
29.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Моряки всегда находят путь победить шторм»

Наставник «Ювентуса» рассказал о победе над «Челси» в Лиге чемпионов (1:0)

  • 30.09.2021 03:45
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Моряки всегда находят путь победить шторм»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги победы над «Челси» (1:0) в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Моряки всегда находят путь победить шторм. Сегодня мы провели хороший матч против клубных чемпионов Европы. С технической точки зрения, наверное, мы могли сыграть и получше. Не забили пару мячей после хороших контратак. Так или иначе, после двух матчей у нас шесть очков и ни одного пропущенного мяча. Мы сделали большой шаг вперед на пути к плей-офф», — сказал Аллегри.

Источник — УЕФА

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