Ювентус победил Челси благодаря голу Кьезы и возглавил группу ЛЧ

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.«Ювентус» одержал победу над «Челси» (1:0).
Единственный гол на 46-й минуте матча забил форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза.
«Ювентус» с 6 очками лидирует в турнирной таблице группы H.
Лига чемпионов
Ювентус - Челси - 1:0
Гол: Кьеза, 46
«Ювентус» (Италия): Щенсны, Бонуччи, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо (Маккенни, 77), Локателли, Бентанкур (Кьеллини, 83), Куадрадо, Бернардески (Кулушевски, 65), Кьеза (Кин, 77).
«Челси» (Англия): Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта (Лофтус-Чик, 62), Алонсо (Чилуэлл, 46), Рюдигер, Кристенсен (Баркли, 75), Ковачич, Жоржиньо (Чалоба, 62), Зиеш (Хадсон-Одои, 62), Хаверц, Лукаку.
Предупреждения: Алонсо, 18. Зиеш, 61. Рюдигер, 65. Куадрадо, 89.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
29 сентября. Турин. Стадион «Алльянц».
Источник — Sport.ua
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