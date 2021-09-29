Ювентус победил Челси благодаря голу Кьезы и возглавил группу ЛЧ

«Ювентус» с 6 очками лидирует в турнирной таблице группы H.

  • 29.09.2021 23:54
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Ювентус победил Челси благодаря голу Кьезы и возглавил группу ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.«Ювентус» одержал победу над «Челси» (1:0).

Единственный гол на 46-й минуте матча забил форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза.

«Ювентус» с 6 очками лидирует в турнирной таблице группы H. 

Лига чемпионов

Ювентус - Челси - 1:0

Гол: Кьеза, 46

«Ювентус» (Италия): Щенсны, Бонуччи, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо (Маккенни, 77), Локателли, Бентанкур (Кьеллини, 83), Куадрадо, Бернардески (Кулушевски, 65), Кьеза (Кин, 77).

«Челси» (Англия): Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта (Лофтус-Чик, 62), Алонсо (Чилуэлл, 46), Рюдигер, Кристенсен (Баркли, 75), Ковачич, Жоржиньо (Чалоба, 62), Зиеш (Хадсон-Одои, 62), Хаверц, Лукаку.

Предупреждения: Алонсо, 18. Зиеш, 61. Рюдигер, 65. Куадрадо, 89.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

29 сентября. Турин. Стадион «Алльянц».

Источник — Sport.ua

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