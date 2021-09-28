Ювентус
0 : 0
Челси
29.09.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Ювентус — Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Туринцы слабо начали сезон. Смогут ли они дать бой действующему чемпиону?

  • 28.09.2021 18:26
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Ювентус — Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 29 сентября, состоится поединок группового этапа Лиги чемпионов, в котором туринский «Ювентус» примет лондонский «Челси».

Матч состоится в Турине на стадионе «Ювентус» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Ювентус»

Неожиданно потеряв португальского бомбардира Криштиану Роналду, который в августе перешел в английский «Манчестер Сити», «Ювентус» очень слабо начал сезон в чемпионате Италии. Шутка ли — туринская команда не смогла добыть ни одной победы в четырех первых матчах Серии А!

2:2 с «Удинезе», 0:1 от «Эмполи», 1:2 от «Наполи», 1:1 с «Миланом»… Поклонники «Ювентуса» отвыкли от таких серий. К хорошему привыкаешь быстро, переход обратно куда сложнее получается. Но в двух последних поединках чемпионата «Ювентус», похоже, начал просыпаться. 3:2 в гостях со «Специей» и 3:2 дома с «Сампдорией» — это куда больше похоже на привычную нам команду.

Но пока что «Ювентус» очень далек от своего идеала. Об этом говорит и непривычная разница забитых и пропущенных мячей (10-10), и место в турнирной таблице — после шести сыгранных туров туринцы занимают всего лишь 10-ю строчку, имея в активе 8 очков.

Правда, в первом же матче группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» добился убедительной победы на выезде, разгромив «Мальме» со счетом 3:0. Но шведский клуб уж никак не похож на гранда европейского футбола.

«Челси»

Действующему обладателю Кубка Лиги чемпионов положено быть сильным и свирепым. И «Челси» пока что неплохо справляется. После шести сыгранных туров «синие» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 13 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 13-2. Лондонцы потеряли очки только на выезде с «Ливерпулем» (1:1) и дома проиграли «Манчестер Сити» (0:1).

Но оборона-то, оборона! Всего лишь два пропущенных мяча у «синих» в АПЛ. Лучше только «Манчестер Сити», который пропустил всего один мяч. И как прикажете забивать этой команде, тем более, «Ювентус» находится в полуразобранном состоянии?

В первом поединке группового этапа Лиги чемпионов «Челси» дома обыграл питерский «Зенит» со счетом 1:0.

Противостояние

Вроде бы и кажется, что «Челси» — фаворит, но есть серьезная надежда, что «Ювентус» дома даст настоящий бой «синим». А «Челси» ничья на выезде с самым сильным соперником в группе вполне устроит с точки зрения турнирной стратегии.

Ориентировочные составы:

«Ювентус»: Щенсны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Кьеза, Бентанкур, Локателли, Рабьо, Кулусевски, Кин.

«Челси»: Менди — Кристенсен, Тиаго Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Зиеш, Хаверц, Лукаку.

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29 сентября, среда

«Ювентус» — «Челси»
Турин. Стадион «Ювентус». 22:00
Прямая трансляция на медиасервисе MEGOGO
Арбитр: Хесус Хиль Мансано
ЮВЕНТУС — ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1

Михаил Шаповалов, Sport.ua

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