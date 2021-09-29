29 сентября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ювентус» и «Челси». Начало встречи – в 22:00.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
Ювентус – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
Источник — Sport.ua
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