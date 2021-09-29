Ювентус
1 : 0
Челси
82’   ТВ-трансляция: 

Ювентус – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 сентября в 22:00 видеотрансляцию матча 2-го тура Лиги чемпионов

  • 29.09.2021 22:05
  • 1270 просмотров
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Ювентус – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 сентября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ювентус» и «Челси». Начало встречи – в 22:00.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Ювентус – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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События матча
46' ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).

Источник — Sport.ua

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