В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.«Ювентус» одержал победу над «Челси» (1:0).
Единственный гол на 46-й минуте матча забил форвард «Юве» Федерико Кьеза.
Лига чемпионов. Группа H, 2-й тур
Ювентус (Италия) – Челси (Англия) – 1:0
Гол: Кьеза, 46.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Федерико Кьеза, 46 мин.
События матча
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
Источник — Sport.ua
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