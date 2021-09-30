МЮ победил, Роналду отпраздновал рекорд голом на 95 минуте

«Манчестер Юнайтед», который в 1-м туре Лиги чемпионов проиграл «Янг Бойз», принимал «Вильярреал».
И МЮ на своем поле сумел одержать сложную победу 2:1 благодаря голу Криштиану Роналду в компенсированное время.
Отметим рекорд Роналду, который не касается гола. Форвард вышел на первое место в Лиге чемпионов по количеству сыгранных матчей (178).
Группа F
Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1
Голы: Теллес, 60, Роналду, 90+5 - Алькасер, 53
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Далот, Линделеф, Варан, Теллес (Фред, 89), Мактоминей, Погба (Кавани, 75), Санчо (Матич, 75), Фернандес, Гринвуд (Лингард, 89), Роналду
Вильярреал: Рулли, Фойт, Альбиоль (Манди, 73), Торрес, Морено (Пена, 73), Тригейрос (Эступиан, 61), Капуэ, Парехо, Пино (Гомес, 73), Данжума, Алькасер (Диа, 58)
1. Аталанта - 4
2. Янг Бойз - 3
3. МЮ - 3
4. Вильярреал - 1
Источник — Sport.ua
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