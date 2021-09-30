Ман Юнайтед
2 : 1
Вильярреал
29.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

МЮ победил, Роналду отпраздновал рекорд голом на 95 минуте

МЮ забил в конце матча

  • 30.09.2021 00:01
  • 2904 просмотра
  • 9 комментариев
МЮ победил, Роналду отпраздновал рекорд голом на 95 минуте
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед», который в 1-м туре Лиги чемпионов проиграл «Янг Бойз», принимал «Вильярреал».

И МЮ на своем поле сумел одержать сложную победу 2:1 благодаря голу Криштиану Роналду в компенсированное время.

Отметим рекорд Роналду, который не касается гола. Форвард вышел на первое место в Лиге чемпионов по количеству сыгранных матчей (178).

Группа F

Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1
Голы: Теллес, 60, Роналду, 90+5 - Алькасер, 53

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Далот, Линделеф, Варан, Теллес (Фред, 89), Мактоминей, Погба (Кавани, 75), Санчо (Матич, 75), Фернандес, Гринвуд (Лингард, 89), Роналду

Вильярреал: Рулли, Фойт, Альбиоль (Манди, 73), Торрес, Морено (Пена, 73), Тригейрос (Эступиан, 61), Капуэ, Парехо, Пино (Гомес, 73), Данжума, Алькасер (Диа, 58)

1. Аталанта - 4
2. Янг Бойз - 3
3. МЮ - 3
4. Вильярреал - 1

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Karaim2011
    online
    Karaim2011, 30.09.2021 00:51
    0
    manticora1990, 30.09.2021 00:09
    А кто на втором?
    Касильяс
    Ссылка
    Professor Ts
    online
    Professor Ts, 30.09.2021 00:49
    0
    Maxcrimea10, 30.09.2021 00:37
    Был никакой весь матч, провалил конец матча, один фартовый эпизод - и снова в дамках)
    Два классных матча было вчера и сегодня? Я говорю о Шахтёре и Динамо… Фарт любит талантливых, целеустремлённых + «пахарей»
    Ссылка
    Maxcrimea10
    Maxcrimea10, 30.09.2021 00:37
    0
    Был никакой весь матч, провалил конец матча, один фартовый эпизод - и снова в дамках)
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 30.09.2021 00:18
    -3
    Ссылка
    Holiday
    Holiday, 30.09.2021 00:17
    -1
    manticora1990, 30.09.2021 00:09
    А кто на втором?
    Сагайдачный. А попереду - Дорошенко!
    Ссылка
    Holiday
    Holiday, 30.09.2021 00:16
    0
    Как же он ко двору опять пришёлся. И реванш взяли у подводников и +3!
    Ссылка
    Yura Voller
    online
    Yura Voller, 30.09.2021 00:11
    0
    Рон геній! Майбутній тренер МЮ ;)
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    manticora1990
    online
    manticora1990, 30.09.2021 00:09
    -2
    А кто на втором?
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    Karaim2011
    online
    Karaim2011, 30.09.2021 00:08
    +3
    Красава!
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