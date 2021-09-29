В среду, 29 сентября, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч второго тура Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Вильярреал». Стартовый свисток немецкого рефери Феликса Цвайера из Берлина прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Коллектив Уле Гуннара Сульшера, на фоне своих оппонентов по квартету F, смотрелся явным фаворитом в борьбе за выход в следующий раунд Лиги чемпионов УЕФА, однако на практике оказалось, что «Красные дьяволы» вполне способны оступиться уже в стартовом поединке против швейцарского «Янг Бойза» (1:2). Подобный результат серьезно усложняет «Манчестер Юнайтед» дальнейшее участие в турнире, так как уже в предстоящей игре им придется перед родными болельщиками компенсировать осечки прошлого.



И ведь не с одной лишь Лигой чемпионов возникли проблемы у английского коллектива. Лондонский «Вест Хэм» снял с команды Сульшера необходимость принимать участие в Кубке английской лиги (0:1), после чего она перед собственными поклонниками умудрилась оступиться еще и в чемпионате в игре против бирмингемской «Астон Виллы» с таким же счетом. Очевидно, что третье подряд домашнее поражение норвежскому наставнику могут уже и не простить в руководстве клуба.

Вильярреал

Примечательно, что «Юнайтед» в предстоящей игре придется обыгрывать коллектив, против которого он так усердно боролся за трофей Лиги Европы УЕФА в концовке прошлого сезона. И еще более занятен тот факт, что после той игры в Гданьске «желтая субмарина» победила лишь однажды – неделей ранее в игре против скромного «Эльче» (4:1). Остальные матчи, даже товарищеского характера в межсезонье, команда либо завершала ничьей, либо и вовсе уступала. Например, в Ла Лиге «Вильярреал» уже успел стать наиболее миролюбивым клубом, так как за шесть своих игры уже пять раз не смог определить сильнейшего со своими соперниками.



Впрочем, предыдущий матч команды Унаи Эмери против мадридского «Реала» (0:0) точно нельзя отнести в разряд поединков с неудачным исходом. Равно как и аналогичным образом воспринималась стартовая игра текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА против бергамаской «Аталанты» (2:2), с которой «Вильярреал» и планирует вести конкуренцию за следующий раунд. Впрочем, в случае победы на «Олд Траффорд», интрига в этой группе возрастет еще сильнее.

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Линделеф, Варан, Байи, Далот – Фред, ван де Беек – Погба, Фернандеш, Санчо – Роналду

«Вильярреал»: Рульи – Педраса, Торрес, Альбиоль, Фойт – Парехо, Капу, Тригерос – Гомес, Диа, Данжума.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что английский клуб будет фаворитом в этом поединке, однако сама игра не обещает стать результативной. Нашей ставкой будет позиция – «Манчестер Юнайтед» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.44 по линии Parimatch.

29 сентября, среда