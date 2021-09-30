В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» нанес поражение «Вильярреалу» (2:1).
Победный гол в компенсированное время забил Криштиану Роналду.
Ман Юнайтед – Вильярреал – 2:1. Победный гол Роналду. Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1. Пако Алькасер, 53 мин.
ГОЛ! 1:1. Теллес, 60 мин.
ГОЛ! 2:1. Криштиану Роналду, 90+5 мин.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Алекс Теллес (Ман Юнайтед).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Пако Алькасер (Вильярреал).
Источник — Sport.ua
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