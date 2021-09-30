Ман Юнайтед
2 : 1
Вильярреал
29.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Юнайтед – Вильярреал – 2:1. Победный гол Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

  • 30.09.2021 00:50
  • 601 просмотр
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Ман Юнайтед – Вильярреал – 2:1. Победный гол Роналду. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» нанес поражение «Вильярреалу» (2:1).

Победный гол в компенсированное время забил Криштиану Роналду.

Ман Юнайтед – Вильярреал – 2:1. Победный гол Роналду. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Пако Алькасер, 53 мин.

ГОЛ! 1:1. Теллес, 60 мин.

ГОЛ! 2:1. Криштиану Роналду, 90+5 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
60' ГОЛ ! Мяч забил Алекс Теллес (Ман Юнайтед).
53' ГОЛ ! Мяч забил Пако Алькасер (Вильярреал).

Источник — Sport.ua

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