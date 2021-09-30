Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Мы попытали счастья — и нам повезло»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги победы над «Вильярреалом» (2:1) в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу на последних минутах встречи.
«Такое частенько случается на «Олд Траффорд». Такое не раз происходило ранее. В концовке мы попытали счастья, и нам повезло. Против «Вильярреала» трудно играть. Эту команду нелегко обыгрывать. Матч получился трудным, потому что мы играли дома и хотели победить. Если бы не пошли ва-банк и не стали давить, они бы спокойно отсиживались в обороне», — считает Сульшер.
Источник — УЕФА
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