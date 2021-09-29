Чикаго. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
В дуэте с румынкой Ралукой Олару украинка обыграла тандем Кэйтлин Кристиан / Эрин Рутлифф (США/Новая Зеландия).
Чикаго. Первый круг
Надежда Киченок / Ралука Олару – Кэйтлин Кристиан / Эрин Рутлифф – 6:4, 7:5
Далее по сетке пятые сеяные Николь Мелихар / Деми Схюрс (США/Нидерланды).
Ранее во второй круг парного разряда вышли Марта Костюк и Людмила Киченок.
Источник — Sport.ua
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