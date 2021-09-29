ПСЖ
2 : 0
Ман Сити
28.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ПОЧЕТТИНО: «ПСЖ показал яркий футбол. Команды строятся со временем»

Главный тренер «ПСЖ»​​​​​​​ прокомментировал победу над «Манчестер Сити»

  • 29.09.2021 05:20
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ПОЧЕТТИНО: «ПСЖ показал яркий футбол. Команды строятся со временем»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гвардиола и Почеттино

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов:

«Команда сыграла хорошо. Мы пережили ряд непростых моментов и должны были защищаться близ своих ворот, поскольку «Сити» был тоже очень хорош. Но и мы показывали яркий футбол, атаковали, когда это было необходимо.  Команды строятся со временем, шаг за шагом. Такие матчи в этом помогают. Мои игроки провели блестящий поединок, и стоит их с этим поздравить». 

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гуйе:

«Самое главное, что мы показали уверенную игру. Хорошо оборонялись, активно контратаковали. Дважды забили, и можно только этому порадоваться. Правильно располагались на поле, а потому отбиваться не было очень сложно. Что до моего гола, то не могу сказать, что намеренно бил в верхний угол». 

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш:

«Мы создавали моменты, хорошо играли, но в итоге все зависит от реализации. Всего три дня назад мы играли против «Челси», но это не помешало нам проявить себя сегодня с лучшей стороны. Забей мы тот момент, все могло бы сложиться по-другому. Мы огорчены результатом, но если хочешь быть лучшим, то должен играть против других лучших. Приходится сложно, но это возможность проверить себя. Такие матчи – особое событие».

Видео голов и обзор матча «ПСЖ» – «Манчестер Сити» – 2:0.

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
8' ГОЛ ! Мяч забил Идрисса Гуйе (ПСЖ).

Источник — УЕФА

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