ПСЖ
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Ман Сити
28.09.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

ПСЖ – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок двух топовых команд группы А турнира

  • 28.09.2021 00:14
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ПСЖ – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле примет «Манчестер Сити». Громкая вывеска, где один звездный состав сыграет с другими звездами. Встреча в Париже состоится 28 сентября в 22:00 по Киеву.

ПСЖ

 

ПСЖ в этом сезоне шокировал футбольный мир, подписав Лионеля Месси. В первом туре Лиги чемпионов аргентинский форвард сыграл за парижан, но вся атакующая мощь команды неожиданно не смогла принести победу над «Брюгге». Все закончилось ничьей 1:1.

В чемпионате также у Месси пока дела идут не лучшим образом. Аргентинец был заменен в матче с «Лионом» (1:2), уходя на скамейку Леон не пожал руку тренеру Маурисио Почеттино, пресса подхватила этот конфликт. Но, как оказалось позже, Месси получил повреждение, поэтому не сыграл в следующих матчах команды. Участие звездного форварда в этом матче под вопросом.

Несмотря на не понятную ситуацию с Месси, ПСЖ впечатляюще проводит себя в чемпионате Франции. Подопечные Почеттино одержали 8 побед в Лиге 1, с общим счетом 22:7. По составу - точно не сыграет Анхель Ди Мария, который отбывает дисквалификацию. Марко Вератти и Серхио Рамос также рискуют пропустить игру из-за повреждений. 

«Манчестер Сити»

 

Второй подряд топовый соперник ждет «горожан». На выходных подопечные Пепа Гвардиолы в тяжелом матче обыграли «Челси» (1:0), что позволило команде вплотную приблизиться к «Ливерпулю» в турнирной таблице. До этого «Сити» трижды подряд потерпел поражение от «Челси».

В Лиге чемпионов «Ман Сити» стартовал с победы. Клуб в супер-результативном поединке разгромил «Лейпциг». Немцы пропустили на «Этихаде» шесть мячей, но, правда, и забили трижды, чем очень разозлили Гвардиолу.

«Горожане» традиционно мощные во всех линиях. В полузащите команду за собой ведет гений Кевина Де Брюйне, в атаке очень важным игроком является Рияд Марез, который вытеснил Рахима Стерлинга из стартовгого состава. Также в атакующие построения клуба отлично влился Джек Грилиш, который уже имеет в активе 2 гола + 2 голевые передачи в 7-ми матчах.

Несмотря на качество футбола, звездный состав, яркую игру и победную культуру, «Манчестер Сити» пока так и не покорилась планка победы в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне «горожане» обыграли ПСЖ в полуфинале с общим счетом 4:1, но в финале было поражение от «Челси». В очередном розыгрыше турнира клуб опять попытается дойти до финала и побороться за трофей.

Игру с ПСЖ точно пропустят украинец Александр Зиченко и хавбек Илкай Гюндоган. В других линиях Гвардиола имеет широкий выбор футболистов.

Ориентировочные составы

 

ПСЖ: Навас - Хакими, Маркиньос, Кимбембе, Диалло, Гейе, Паредес, Эррера, Дракслер, Мбаппе, Неймар.

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Уокер, Диас, Стоунз, Канселу, Б.Силва, Фернандиньо, Де Брюйне, Марез, Торрес, Грилиш.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.37 по линии Parimatch.

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28 сентября, вторник

ПСЖ – «Манчестер Сити»
Париж. Стадион «Парк де Пренс». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:3

Источник — Sport.ua

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