ПСЖ – Манчестер Сити. Месси выйдет в основе. Стартовые составы команд

28 сентября в 22:00 пройдет матч 2-го тура Лиги чемпионов

  • 28.09.2021 21:15
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ПСЖ – Манчестер Сити. Месси выйдет в основе. Стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Французский ПСЖ сыграет с «Манчестер Сити» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Матч пройдет 28 сентября, начало игры – в 22:00 по Киеву.
 
В стартовом составе парижан выйдут Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

ПСЖ – Манчестер Сити. Месси выйдет в основе. Стартовые составы команд

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Нуну Мендеш, Эррера, Маркиньос, Гуйе, Месси, Мбаппе, Неймар.

Запас: Навас, Летелье, Паредес, Икарди, Данилу, Дагба, Вейналдум, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Керер, Эбимбе.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Силва, Родри, де Брюйне, Марез, Грилиш, Стерлинг.

Запас: Стеффен, Карсон, Стоунз, Аке, Жезус, Торрес, Фернандиньо, Фоден, Макати, Уилсон-Эсбранд.


 
 

Источник — Sport.ua

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