Французский ПСЖ сыграет с «Манчестер Сити» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Матч пройдет 28 сентября, начало игры – в 22:00 по Киеву.
В стартовом составе парижан выйдут Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.
ПСЖ – Манчестер Сити. Месси выйдет в основе. Стартовые составы команд
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Нуну Мендеш, Эррера, Маркиньос, Гуйе, Месси, Мбаппе, Неймар.
Запас: Навас, Летелье, Паредес, Икарди, Данилу, Дагба, Вейналдум, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Керер, Эбимбе.
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Силва, Родри, де Брюйне, Марез, Грилиш, Стерлинг.
Запас: Стеффен, Карсон, Стоунз, Аке, Жезус, Торрес, Фернандиньо, Фоден, Макати, Уилсон-Эсбранд.
Источник — Sport.ua
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