Французский «ПСЖ» взял верх над «Манчестер Сити» (2:0) в битве гигантов во 2-м туре Лиги чемпионов.
Звездный форвард Лионель Месси вернулся на поле после пропуска нескольких матчей из-за травмы. Аргентинец забил свой дебютный гол в футболке парижского клуба.
Лига чемпионов
Группа A, 2-й тур
«ПСЖ» – «Манчестер Сити» – 2:0
Голы: Гуйе, 8, Месси, 74.
Видео голов и обзор матча
1:0. Идрисса Гуйе, 8 мин.
2:0. Лионель Месси, 74 мин (дебютный гол)
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Идрисса Гуйе (ПСЖ).
Источник — Sport.ua
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