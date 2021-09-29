ПСЖ
2 : 0
Ман Сити
28.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ПСЖ – Ман Сити – 2:0. Как Месси забил дебютный гол. Видео голов, обзор игры

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

  • 29.09.2021 01:00
  • 822 просмотра
  • 1 комментарий
ПСЖ – Ман Сити – 2:0. Как Месси забил дебютный гол. Видео голов, обзор игры
© Getty Images/Global Images Ukraine

Французский «ПСЖ» взял верх над «Манчестер Сити» (2:0) в битве гигантов во 2-м туре Лиги чемпионов.

Звездный форвард Лионель Месси вернулся на поле после пропуска нескольких матчей из-за травмы. Аргентинец забил свой дебютный гол в футболке парижского клуба.

Лига чемпионов

Группа A, 2-й тур

«ПСЖ»  «Манчестер Сити»  2:0 

Голы: Гуйе, 8, Месси, 74.

Видео голов и обзор матча

1:0. Идрисса Гуйе, 8 мин.

2:0. Лионель Месси, 74 мин (дебютный гол)

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
8' ГОЛ ! Мяч забил Идрисса Гуйе (ПСЖ).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 29.09.2021 01:37
    0
    Спасибо конечно за глюченный повтор
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