Козлова прошла сито отбора на крупном турнире в Чикаго

Катерина выиграла оба матча квалификации

  • 26.09.2021 21:44
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Козлова прошла сито отбора на крупном турнире в Чикаго
© BNP Paribas Poland Open. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№138 WTA) пробилась в основную сетку на турнире WTA-500 в Чикаго.
 
Во втором раунде отборочного турнира Козлова, посеянная под 6 номером, переиграла Присциллу Хон из Австралии (№246 WTA).
 
Чикаго. Финал квалификации
Катерина Козлова (Украина) – Присцилла Хон (Австралия) – 6:2, 6:7(4), 6:3
 
В основной сетке соревнований заявлены Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.
 
Ранее свой матч квалификации проиграла Надежда Киченок.

Источник — Sport.ua

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