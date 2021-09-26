Козлова прошла сито отбора на крупном турнире в Чикаго

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№138 WTA) пробилась в основную сетку на турнире WTA-500 в Чикаго.
Во втором раунде отборочного турнира Козлова, посеянная под 6 номером, переиграла Присциллу Хон из Австралии (№246 WTA).
Чикаго. Финал квалификации
Катерина Козлова (Украина) – Присцилла Хон (Австралия) – 6:2, 6:7(4), 6:3
В основной сетке соревнований заявлены Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.
Ранее свой матч квалификации проиграла Надежда Киченок.
Источник — Sport.ua
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