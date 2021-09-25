Свитолина, Ястремская и Костюк начнут крупный турнир в Чикаго с основы

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк начнут крупный турнир WTA500 в Чикаго с основной сетки (27 сентября - 3 октября).
Свитолина, получившая первый номер посева, пропускает первый круг. Далее Элина сыграет против Аманды Анисимовой или Виктории Голубич.
Даяна Ястремская в первом круге сыграет против француженки Ализе Корне.
Марта Костюк выступление в Чикаго начнёт матчем против одной из победительниц квалификации.
Источник — Большой теннис Украины
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