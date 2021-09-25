Дубль за 11 минут. Яремчук удачно сыграл за Бенфику

25-летний форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук отметился дублем в выездном поединке 7-го тура чемпионата Португалии по футболу против «Витории Гимарайнш».
Яремчук вышел на поле в стартовом составе «Бенфики». На 30-й минуте сделал счет 1:0 в пользу своей команды, а на 41-й минуте забил второй мяч, сделав счет 2:0. Таким образом, украинец оформил дубль за 11 минут.
В текущем сезоне Роман провел за «Бенфику» 9 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.