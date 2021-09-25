Дубль за 11 минут. Яремчук удачно сыграл за Бенфику

Украинский форвард отметился двумя забитыми мячами в первом тайме поединка с «Виторией Гимарайнш»

  • 25.09.2021 21:13
  • 6175 просмотров
  • 3 комментария
Дубль за 11 минут. Яремчук удачно сыграл за Бенфику
© Instagram. Роман Яремчук

25-летний форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук отметился дублем в выездном поединке 7-го тура чемпионата Португалии по футболу против «Витории Гимарайнш».

Яремчук вышел на поле в стартовом составе «Бенфики». На 30-й минуте сделал счет 1:0 в пользу своей команды, а на 41-й минуте забил второй мяч, сделав счет 2:0. Таким образом, украинец оформил дубль за 11 минут.

В текущем сезоне Роман провел за «Бенфику» 9 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Источник — Sport.ua

(31 голос)

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Комментарии
Сначала:
    oz_2529
    oz_2529, 25.09.2021 22:00
    0
    Молодчина!! Ще себе покаже і в збірній і в клубі.
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 25.09.2021 21:35
    +3
    красава!
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
    online
    Voxa Hvedyk, 25.09.2021 21:33
    +4
    Ссылка
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