Третий гол в сезоне! Яремчук вновь забил за Бенфику

Украинский нападающий отличился в поединке с «Виторией Гимарайнш»

  • 25.09.2021 20:38
  • 5675 просмотров
  • 4 комментария
Третий гол в сезоне! Яремчук вновь забил за Бенфику
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

25-летний форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук отметился забитым голом в выездном поединке 7-го тура чемпионата Португалии по футболу против «Витории Гимарайнш».

Яремчук вышел на поле в стартовом составе «Бенфики» и на 30-й минуте сделал счет 1:0 в пользу своей команды.

В текущем сезоне Роман провел за «Бенфику» 9 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Источник — Sport.ua

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vladdal
    Vladdal, 25.09.2021 21:54 (изменен)
    0
    roman75zpr, 25.09.2021 20:52
    Ну давай, с боснийцами так же...
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    dracula_3000
    online
    dracula_3000, 25.09.2021 20:55
    +3
    уже второй забил
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    Maks23
    Maks23, 25.09.2021 20:54
    +5
    Ещё один мяч положил!
    Ссылка
    roman75zpr
    online
    roman75zpr, 25.09.2021 20:52
    +6
    Ну давай, с боснийцами так же...
    Ссылка
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