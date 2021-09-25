Третий гол в сезоне! Яремчук вновь забил за Бенфику

25-летний форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук отметился забитым голом в выездном поединке 7-го тура чемпионата Португалии по футболу против «Витории Гимарайнш».
Яремчук вышел на поле в стартовом составе «Бенфики» и на 30-й минуте сделал счет 1:0 в пользу своей команды.
В текущем сезоне Роман провел за «Бенфику» 9 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Источник — Sport.ua
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