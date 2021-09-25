Дубль Яремчука помог Бенфике добыть победу в матче чемпионата

25-летний форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук принял участие в матче 7-го тура чемпионата Португалии против «Витории Гимарайнш» (3:1).

Яремчук вышел на поле в стартовом составе «Бенфики» и отметился дублем, забив на 30-й и 41-й минутах встречи. На 66-й минуте поединка украинец был заменен на полузащитника Пицци.

После 7-ми сыгранных туров «Бенфика» лидирует в чемпионате Португалии, имея в активе 21 очко при разнице забитых и пропущенных мячей 19-4.

«Витория Гимарайнш» — «Бенфика» — 1:3

Голы: да Силва, 78, с пенальти — Яремчук, 30, 41, Мариу, 73