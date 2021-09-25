7-й тур
Витория Г
1 : 3
Бенфика
25.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Яремчука помог Бенфике добыть победу в матче чемпионата

Лиссабонская команда на выезде обыграла «Виторию Гимарайнш» (3:1)

  • 25.09.2021 21:57
  • 4158 просмотров
  • 6 комментариев
Дубль Яремчука помог Бенфике добыть победу в матче чемпионата
© Instagram. Роман Яремчук

25-летний форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук принял участие в матче 7-го тура чемпионата Португалии против «Витории Гимарайнш» (3:1).

Яремчук вышел на поле в стартовом составе «Бенфики» и отметился дублем, забив на 30-й и 41-й минутах встречи. На 66-й минуте поединка украинец был заменен на полузащитника Пицци.

После 7-ми сыгранных туров «Бенфика» лидирует в чемпионате Португалии, имея в активе 21 очко при разнице забитых и пропущенных мячей 19-4.

«Витория Гимарайнш» — «Бенфика» — 1:3
Голы: да Силва, 78, с пенальти — Яремчук, 30, 41, Мариу, 73

Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 25.09.2021 23:35
    0
    Все комплименты ниже заслужено. Браво Рома
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 25.09.2021 22:52
    +4
    Ромчик красава! Молодець !
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    Віталій Возняк
    Віталій Возняк, 25.09.2021 22:46
    -6
    Якісь такі голи... Не вразили...
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    bonv
    bonv, 25.09.2021 22:40
    +3
    Красава Роман!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 25.09.2021 22:38
    +3
    респект!
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    sahka1981
    sahka1981, 25.09.2021 22:15
    +5
    Хорош!
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