7-й тур
Витория Г
1 : 3
Бенфика
25.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Как забивал Яремчук. Украинец оформил дубль в матче Бенфики

Роман забил два гола

  • 25.09.2021 23:45
  • 2584 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как забивал Яремчук. Украинец оформил дубль в матче Бенфики
© twitter.com/SLBenfica

В матче чемпионата Португалии украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук забил два гола в ворота «Витории». Команда выиграла 3:1.

Голы Яремчука на 57 секунде и 1:35 минуте видео.

События матча
78' ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Дуарте (Витория Г).
73' ГОЛ ! Мяч забил Жоау Мариу (Бенфика).
41' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).
30' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    dgo ukuran
    online
    dgo ukuran, 25.09.2021 23:58
    0
    реализовал полтора момента из трёх. со вторым голом повезло что мяч выбили на ход, корявый гол вышел, не на мастерстве.
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    PFCLviv
    PFCLviv, 25.09.2021 23:46
    +3
    Браво Ромчик!
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