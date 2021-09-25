ВИДЕО. Как забивал Яремчук. Украинец оформил дубль в матче Бенфики

В матче чемпионата Португалии украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук забил два гола в ворота «Витории». Команда выиграла 3:1.
Голы Яремчука на 57 секунде и 1:35 минуте видео.
События матча
|78'
|ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Дуарте (Витория Г).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоау Мариу (Бенфика).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).
Источник — Sport.ua
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