Роман ЯРЕМЧУК: «Играть за Бенфику – одно удовольствие»

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал победу над «Виторией Гимараэш» (3:1) в рамках седьмого тура чемпионата Португалии.



«Я здесь, чтобы забивать голы и помогать команде. Хочу поблагодарить партнеров и технический персонал за оказанное доверие. Я действительно счастлив, что забил. Я каждый день много работаю для этого.



Атмосфера была хорошей, спасибо нашим фанатам. Играть за «Бенфику» – одно удовольствие» – сказал Яремчук.



Отметим, что украинец забил в этом матче два гола.