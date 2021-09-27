Роман ЯРЕМЧУК: «Играть за Бенфику – одно удовольствие»

Украинский форвард «Бенфики» – о дубле в матче чемпионата Португалии

  • 27.09.2021 11:39
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Роман ЯРЕМЧУК: «Играть за Бенфику – одно удовольствие»
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал победу над «Виторией Гимараэш» (3:1) в рамках седьмого тура чемпионата Португалии.
 
«Я здесь, чтобы забивать голы и помогать команде. Хочу поблагодарить партнеров и технический персонал за оказанное доверие. Я действительно счастлив, что забил. Я каждый день много работаю для этого.
 
Атмосфера была хорошей, спасибо нашим фанатам. Играть за «Бенфику» – одно удовольствие» – сказал Яремчук.
 
Отметим, что украинец забил в этом матче два гола.

Источник — record.pt

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