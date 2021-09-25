Ман Юнайтед

В поединке 6-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Астон Вилле» со счетом 0:1.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 0:1
Гол: Хоз, 88
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Кортни Хаус (Астон Вилла).
Источник — YouTube
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