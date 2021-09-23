В субботу, 25 сентября, состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» примет «Астон Виллу». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Киеву.

«Манчестер Юнайтед»

Команда Уле Гуннара Сульшера по итогам прошлого сезона стала вице-чемпионом Англии, пропустив вперед только «Манчестер Сити». В новом чемпионате «красные дьяволы» стартовали довольно успешно, набрав 13 очков в первых пяти турах. Единственная потеря очков у них была во втором туре с «Саутгемптоном» (1:1).

Однако к предстоящему поединку футболисты «Манчестер Юнайтед» подходят не в лучшем настроении. В среду они вылетели из Кубка Английской лиги, проиграв на своем поле «Вест Хэму» (0:1). С другой стороны, теперь у подопечных Сульшера появилась отличная возможность сконцентрироваться на более престижных турнирах.

«Астон Вилла»

Если МЮ в своем противостоянии Кубка Английской лиги считался фаворитом, то команду Дина Смита все видели аутсайдером в поединке с «Челси». Однако основное время встречи не выявило победителя, а путевка в следующий раунд была разыграна в серии пенальти, где точнее с точки пробивали «пенсионеры».

Так как «Астон Вилла» не выступает в еврокубках, утверждение о том, что теперь график становится гораздо легче, ей подходит еще лучше. Пока в чемпионате подопечные Смита располагаются на десятой строчке, однако от еврокубковой зоны их отделяют какие-то три очка, а это расстояние всего одной победы.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Юнайтед» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Фред, Погба, Гринвуд, Фернандеш, Лингард, Роналду.

«Астон Вилла»: Мартинес – Таргетт, Мингс, Туанзебе, Конса, Кэш, МакГин, Луис, Рэмзи, Уоткинс, Ингс.

25 сентября, суббота