6-й тур
Ман Юнайтед
0 : 0
Астон Вилла
25.09.2021 14:30

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Обе команды на этой неделе вылетели из Кубка Английской лиги

  • 23.09.2021 16:00
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Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 сентября, состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» примет «Астон Виллу». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Киеву.

«Манчестер Юнайтед»

 

Команда Уле Гуннара Сульшера по итогам прошлого сезона стала вице-чемпионом Англии, пропустив вперед только «Манчестер Сити». В новом чемпионате «красные дьяволы» стартовали довольно успешно, набрав 13 очков в первых пяти турах. Единственная потеря очков у них была во втором туре с «Саутгемптоном» (1:1).

Однако к предстоящему поединку футболисты «Манчестер Юнайтед» подходят не в лучшем настроении. В среду они вылетели из Кубка Английской лиги, проиграв на своем поле «Вест Хэму» (0:1). С другой стороны, теперь у подопечных Сульшера появилась отличная возможность сконцентрироваться на более престижных турнирах.

«Астон Вилла»

 

Если МЮ в своем противостоянии Кубка Английской лиги считался фаворитом, то команду Дина Смита все видели аутсайдером в поединке с «Челси». Однако основное время встречи не выявило победителя, а путевка в следующий раунд была разыграна в серии пенальти, где точнее с точки пробивали «пенсионеры».

Так как «Астон Вилла» не выступает в еврокубках, утверждение о том, что теперь график становится гораздо легче, ей подходит еще лучше. Пока в чемпионате подопечные Смита располагаются на десятой строчке, однако от еврокубковой зоны их отделяют какие-то три очка, а это расстояние всего одной победы.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Манчестер Юнайтед» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Фред, Погба, Гринвуд, Фернандеш, Лингард, Роналду.

«Астон Вилла»: Мартинес – Таргетт, Мингс, Туанзебе, Конса, Кэш, МакГин, Луис, Рэмзи, Уоткинс, Ингс.

25 сентября, суббота

«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 14:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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