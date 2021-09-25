6-й тур
Ман Юнайтед
0 : 1
Астон Вилла
25.09.2021, FT

Уле Гуннар СУЛЬШЕР: Многие бы дом поставили, что Фернандеш забьет пенальти

Наставник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о промахе своего футболиста

  • 25.09.2021 19:44
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Уле Гуннар СУЛЬШЕР: Многие бы дом поставили, что Фернандеш забьет пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о пенальти, который Бруну Фернандеш не забил в поединке 6-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:1).

«Сейчас все будут спекулировать на эту тему. Но все мы знаем, что Бруну — прекрасный пенальтист.

Сегодня многие был дом поставили, что он забьет», — сказал Сульшер.

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил Кортни Хаус (Астон Вилла).

Источник — Sport.ua

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