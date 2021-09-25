Уле Гуннар СУЛЬШЕР: Многие бы дом поставили, что Фернандеш забьет пенальти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о пенальти, который Бруну Фернандеш не забил в поединке 6-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:1).
«Сейчас все будут спекулировать на эту тему. Но все мы знаем, что Бруну — прекрасный пенальтист.
Сегодня многие был дом поставили, что он забьет», — сказал Сульшер.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Кортни Хаус (Астон Вилла).
Источник — Sport.ua
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