Уле Гуннар СУЛЬШЕР: Многие бы дом поставили, что Фернандеш забьет пенальти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о пенальти, который Бруну Фернандеш не забил в поединке 6-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:1).

«Сейчас все будут спекулировать на эту тему. Но все мы знаем, что Бруну — прекрасный пенальтист.

Сегодня многие был дом поставили, что он забьет», — сказал Сульшер.