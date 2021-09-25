Шокирующая развязка для Сульшера. МЮ дома проиграл Астон Вилле

Сегодня «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура АПЛ дома сенсационно проиграл «Астон Вилле». Судьба матча решилась в шокирующей для хозяев концовке: на 89-й минуте гости забили гол, а на 93-й минуте Бруну Фернандеш не реализовал пенальти, ударив выше ворот.
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла» - 0:1
Гол: 0:1 – 88 Хоз.
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр (Линделеф, 67), Шоу (Диогу Далот, 34), Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Мактомини (Кавани, 82), Роналду, Гринвуд.
«Астон Вилла» – Мартинес, Хоз, Мингз, Конса, Таргетт, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Арчер, 86), Ингз (Буэндиа, 78), Уоткинс.
Предупреждения: Шоу (29), Макгинн (66), Фред (77), Кэш (90).
Также сегодня «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Челси».
Источник — Sport.ua
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