6-й тур
Челси
0 : 1
Ман Сити
25.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити в гостях победил Челси и догнал его в турнирной таблице

Победный гол манкунианцев во втором тайме забил Жезус

  • 25.09.2021 16:25
  • 1235 просмотров
  • 4 комментария
Манчестер Сити в гостях победил Челси и догнал его в турнирной таблице
© Getty Images/Global Images Ukraine

Этот матч вызывал интерес у любителей футбола по нескольким причинам. Во-первых, поединки ведущих команд английской Премьер-Лиги всегда в центре внимания болельщиков во всем мире. Во-вторых, оба клуба и сейчас ведут борьбу за лидерство - перед игрой «Челси» занимал второе место, а «Манчестер Сити» отставал всего лишь на три очка. Ну, а в-третьих, именно эти соперники играли в финале Лиги чемпионов сезона 2020-2021 годов в португальском Порту. И тогда со счетом 1:0 победил «Челси». 

Забегая вперед, отмечу, что встреча явно не оправдала ожиданий. Особенно скучным и малоинтересным получился первый тайм. Гости больше владели мячом, но особо игру не обостряли, а хозяева поля в основном думали об обороне и вперед выбегали крайне редко. 
Из голевых моментов здесь можно было вспомнить два эпизода. На 34-й минуте после розыгрыша углового Диаш бил головой, но Джорджиньо головой отбил мяч, летевший в ворота. А на 41-й минуте Жезус из пределов штрафной площади пробил рядом со штангой. 

Впрочем в самом начале второго тайма тот же Жезус исправился и на 53-й минуте в окружении защитников сумел принять мяч, развернулся и на этот раз точно пробил в левый от себя угол ворот. Помог и небольшой рикошет, который дезориентировал Менди. 

В дальнейшем у гостей было больше возможностей увеличить свое преимущество, чем у футболистов «Челси» сравнять счет. Но атакующих игроков подвела неточность. 

В итоге «Манчестер Сити» победил 1:0, догнал в турнирной таблице «Челси» и даже опередил сегодняшнего соперника по дополнительным показателям. Теперь у четырех клубов, включая «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» по 13 очков. Но у последних еще одна игра в запасе.

Английская Премьер-лига. 6 тур

Челси - Манчестер Сити - 0:1

 Жезус (53)

 Алансо (77), Кристенсен (78), Рюдигер (84) - Лапорт (65)

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Канте (Хаверц, 60), Ковачич, Джейс (Т.Силва, 29), Джорджиньо (Лофтус-Чик, 76), Алонсо, Лукаку, Вернер 

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, Де Брюйне (Марез, 80), Фоден (Фернандиньо, 87), Жезус, Грилиш (Стерлинг, 87), Б.Силва

Арбитр: Майкл Оливер

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Golhrenshtanga
    Golhrenshtanga, 25.09.2021 17:19
    0
    Ёкарный Бабай, 25.09.2021 16:34
    Машина, танк.. какие только не встречал названия автобуса Тухлого до сегодняшнего матча. 0 ударов в створ на своем поле. Его, наверное, и шейх из ПСЖ попер, ибо с таким дорогущим составом играть от обороны - верх цинизма.
    Да да,и ЛЧ они типа случайно выграли
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    Golhrenshtanga, 25.09.2021 17:18
    0
    rosti79, 25.09.2021 16:46
    А Зина гле ?
    Травмирован
    Ссылка
    rosti79
    online
    rosti79, 25.09.2021 16:46
    0
    А Зина гле ?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 25.09.2021 16:34
    0
    Машина, танк.. какие только не встречал названия автобуса Тухлого до сегодняшнего матча. 0 ударов в створ на своем поле. Его, наверное, и шейх из ПСЖ попер, ибо с таким дорогущим составом играть от обороны - верх цинизма.
    Ссылка
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