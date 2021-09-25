Манчестер Сити в гостях победил Челси и догнал его в турнирной таблице

Этот матч вызывал интерес у любителей футбола по нескольким причинам. Во-первых, поединки ведущих команд английской Премьер-Лиги всегда в центре внимания болельщиков во всем мире. Во-вторых, оба клуба и сейчас ведут борьбу за лидерство - перед игрой «Челси» занимал второе место, а «Манчестер Сити» отставал всего лишь на три очка. Ну, а в-третьих, именно эти соперники играли в финале Лиги чемпионов сезона 2020-2021 годов в португальском Порту. И тогда со счетом 1:0 победил «Челси».

Забегая вперед, отмечу, что встреча явно не оправдала ожиданий. Особенно скучным и малоинтересным получился первый тайм. Гости больше владели мячом, но особо игру не обостряли, а хозяева поля в основном думали об обороне и вперед выбегали крайне редко.

Из голевых моментов здесь можно было вспомнить два эпизода. На 34-й минуте после розыгрыша углового Диаш бил головой, но Джорджиньо головой отбил мяч, летевший в ворота. А на 41-й минуте Жезус из пределов штрафной площади пробил рядом со штангой.

Впрочем в самом начале второго тайма тот же Жезус исправился и на 53-й минуте в окружении защитников сумел принять мяч, развернулся и на этот раз точно пробил в левый от себя угол ворот. Помог и небольшой рикошет, который дезориентировал Менди.

В дальнейшем у гостей было больше возможностей увеличить свое преимущество, чем у футболистов «Челси» сравнять счет. Но атакующих игроков подвела неточность.

В итоге «Манчестер Сити» победил 1:0, догнал в турнирной таблице «Челси» и даже опередил сегодняшнего соперника по дополнительным показателям. Теперь у четырех клубов, включая «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» по 13 очков. Но у последних еще одна игра в запасе.

Английская Премьер-лига. 6 тур

Челси - Манчестер Сити - 0:1

Жезус (53)

Алансо (77), Кристенсен (78), Рюдигер (84) - Лапорт (65)

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Канте (Хаверц, 60), Ковачич, Джейс (Т.Силва, 29), Джорджиньо (Лофтус-Чик, 76), Алонсо, Лукаку, Вернер

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, Де Брюйне (Марез, 80), Фоден (Фернандиньо, 87), Жезус, Грилиш (Стерлинг, 87), Б.Силва

Арбитр: Майкл Оливер

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА