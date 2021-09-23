В субботу, 25 сентября, состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Челси» на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Киеву.

«Челси»

По итогам прошлого сезона «Челси» занял 4 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от чемпиона, «Манчестер Сити», на 19 баллов. Впрочем, победа над командой Пепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов сполна компенсировала отсутствие медалей национального чемпионата. А в этом сезоне уже можно попробовать и на чемпионство замахнуться.

В первых пяти турах нынешнего чемпионата «Челси» набрал 13 очков и делит лидерство в турнирной таблице с «Ливерпулем». Именно с мерсисайдцами «пенсионеры» сыграли вничью (1:1) в третьем туре. На этой неделе подопечные Тухеля с трудом прошли «Астон Виллу» в Кубке английской лиги, вырвав путевку в следующий раунд лишь в серии послематчевых пенальти.

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы попытается взять реванш за вышеупомянутый финал прошлогодней Лиги чемпионов, поэтому мотивации ей не занимать. Да и потеря очков в матче с «Саутгемптоном» (0:0) в прошлом туре позволила «Челси», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед» увеличить отрыв от действующего чемпиона до трех баллов, отпускать их еще дальше нельзя.

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в этом сезоне Премьер-лиги провел на поле лишь 56 минут, пока место в стартовом составе ему завоевать не удается. Единственный раз он отыграл полный поединок в первом туре Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом» (6:3). Остается надеяться, что вскоре главный тренер станет ему больше доверять.

Ориентировочные составы

«Челси»: Менди – Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Джеймс, Зиеш, Канте, Маунт, Ковачич, Хаверц, Лукаку.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Аке, Диаш, Канселу, Родри, Гюндоган, Силва, Грилиш, Де Брюйне, Марез.

25 сентября, суббота