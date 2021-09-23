6-й тур
Челси
0 : 0
Ман Сити
25.09.2021 14:30   ТВ-трансляция: 

Челси – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команда Пепа Гвардиолы попытается взять реванш за финал Лиги чемпионов

  • 23.09.2021 15:00
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Челси – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 сентября, состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Челси» на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Киеву.

«Челси»

 

По итогам прошлого сезона «Челси» занял 4 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от чемпиона, «Манчестер Сити», на 19 баллов. Впрочем, победа над командой Пепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов сполна компенсировала отсутствие медалей национального чемпионата. А в этом сезоне уже можно попробовать и на чемпионство замахнуться.

В первых пяти турах нынешнего чемпионата «Челси» набрал 13 очков и делит лидерство в турнирной таблице с «Ливерпулем». Именно с мерсисайдцами «пенсионеры» сыграли вничью (1:1) в третьем туре. На этой неделе подопечные Тухеля с трудом прошли «Астон Виллу» в Кубке английской лиги, вырвав путевку в следующий раунд лишь в серии послематчевых пенальти.

«Манчестер Сити»

 

Команда Пепа Гвардиолы попытается взять реванш за вышеупомянутый финал прошлогодней Лиги чемпионов, поэтому мотивации ей не занимать. Да и потеря очков в матче с «Саутгемптоном» (0:0) в прошлом туре позволила «Челси», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед» увеличить отрыв от действующего чемпиона до трех баллов, отпускать их еще дальше нельзя.

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в этом сезоне Премьер-лиги провел на поле лишь 56 минут, пока место в стартовом составе ему завоевать не удается. Единственный раз он отыграл полный поединок в первом туре Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом» (6:3). Остается надеяться, что вскоре главный тренер станет ему больше доверять.

Ориентировочные составы

«Челси»: Менди – Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Джеймс, Зиеш, Канте, Маунт, Ковачич, Хаверц, Лукаку.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Аке, Диаш, Канселу, Родри, Гюндоган, Силва, Грилиш, Де Брюйне, Марез.

25 сентября, суббота

«Челси» – «Манчестер Сити»
Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 14:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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