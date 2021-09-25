Пеп ГВАРДИОЛА: «Если побеждаем, мы — гении, проигрываем — неудачники»

В поединке 6-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Челси» со счетом 1:0. Итоги поединка подвел главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
«Когда мы побеждаем, мы — гении, когда проигрываем — неудачники. Я принимаю правила этой игры.
Родри растет как футболист.
Я горжусь командой. И мне хотелось бы разделить этот успех. За все эти матчи я не забил за «Манчестер Сити» ни одного гола. И вряд ли забью в будущем», — сказал Гвардиола.
События матча
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.