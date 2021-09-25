Пеп ГВАРДИОЛА: «Если побеждаем, мы — гении, проигрываем — неудачники»

В поединке 6-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Челси» со счетом 1:0. Итоги поединка подвел главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

«Когда мы побеждаем, мы — гении, когда проигрываем — неудачники. Я принимаю правила этой игры.

Родри растет как футболист.

Я горжусь командой. И мне хотелось бы разделить этот успех. За все эти матчи я не забил за «Манчестер Сити» ни одного гола. И вряд ли забью в будущем», — сказал Гвардиола.