В поединке 6-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Челси» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1
Гол: Жезус, 53
События матча
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.