Козлова и Киченок выступят в квалификации турнира в Чикаго

Украинские теннисистки Катерина Козлова и Надежда Киченок вступают борьбу в квалификации турнира WTA-500 Chicago Fall Tennis Classic в Чикаго, США.
В первом раунде отборочного турнира Козлова, посеянная под 6 номером, встретится с американкой Николь Меликар-Мартинес, а Киченок сразится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майя(2).
В основной сетке соревнований заявлены Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.
Источник — Теннисный Портал Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.