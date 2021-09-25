Козлова и Киченок выступят в квалификации турнира в Чикаго

Спортсменки узнали имена своих соперниц

  • 25.09.2021 09:35
  • 35 просмотров
  • 0 комментариев
Козлова и Киченок выступят в квалификации турнира в Чикаго
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Украинские теннисистки Катерина Козлова и Надежда Киченок вступают борьбу в квалификации турнира WTA-500 Chicago Fall Tennis Classic в Чикаго, США.

В первом раунде отборочного турнира Козлова, посеянная под 6 номером, встретится с американкой Николь Меликар-Мартинес, а Киченок сразится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майя(2).

В основной сетке соревнований заявлены Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Источник — Теннисный Портал Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности