Свитолина, Ястремская и Костюк заявились на турнир в Чикаго

Три украинских теннисистки, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк, заявились на хардовый турнир WTA 500 в Чикаго. Он пройдет с 27 сентября по 3 октября.

Кроме Свитолиной, в Чикаго планируют выступить еще пять представительниц топ-10 рейтинга WTA – это Арина Соболенко, Каролина Плишкова, София Кенин, Бьянка Андрееску и Гарбинье Мугуруса.

Ранее Свитолина, Ястремская, Костюк и Ангелина Калинина заявились на турнир в Индиан-Уэллсе (4 – 17 октября).