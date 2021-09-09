Свитолина, Ястремская и Костюк заявились на турнир в Чикаго

Три украинских теннисистки, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк, заявились на хардовый турнир WTA 500 в Чикаго. Он пройдет с 27 сентября по 3 октября.
Кроме Свитолиной, в Чикаго планируют выступить еще пять представительниц топ-10 рейтинга WTA – это Арина Соболенко, Каролина Плишкова, София Кенин, Бьянка Андрееску и Гарбинье Мугуруса.
Ранее Свитолина, Ястремская, Костюк и Ангелина Калинина заявились на турнир в Индиан-Уэллсе (4 – 17 октября).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.