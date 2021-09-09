Свитолина, Ястремская и Костюк заявились на турнир в Чикаго

Турнир стартует в конце сентября

  • 09.09.2021 21:19
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Свитолина, Ястремская и Костюк заявились на турнир в Чикаго
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Три украинских теннисистки, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк, заявились на хардовый турнир WTA 500 в Чикаго. Он пройдет с 27 сентября по 3 октября.

Кроме Свитолиной, в Чикаго планируют выступить еще пять представительниц топ-10 рейтинга WTA – это Арина Соболенко, Каролина Плишкова, София Кенин, Бьянка Андрееску и Гарбинье Мугуруса.

Ранее Свитолина, Ястремская, Костюк и Ангелина Калинина заявились на турнир в Индиан-Уэллсе (4 – 17 октября).

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Источник — Twitter

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