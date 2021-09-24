Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Мой директ просто горел от негативных комментариев»

Украинский полузащитник – о последствиях перехода в «Крылья Советов»

  • 24.09.2021 12:18
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Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Мой директ просто горел от негативных комментариев»
© ФК Крылья Советов. Дмитрий Иванисеня

Бывший полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня рассказал о своем уходе из луганского клуба. Сейчас хавбек защищает цвета «Крыльев Советов».

«В «Заре» остаться я мог, но принял для себя решение двигаться дальше. Интерес от топ-клубов Украины был, когда я в сборную ездил, но официального предложения не поступало.

Перед подписанием с «Крыльями» агент говорил, что я вхожу в список «Алавеса», но и тут речь шла только о списке из 5-6 человек на позицию.

Конечно, когда я перешел в «Крылья Советов», мой директ просто горел от негативных комментариев. Но я особо в них не вдумывался. Думаешь: «Какие люди злые?».

Отвечать не видел смысла. Если у человека есть личная жизнь, но он тратит время на то, чтобы написать спортсмену, который никак не влияет на его жизнь, то мне наоборот обидно за этих людей, у которых ничего интереснее не происходит», - сказал Иванисеня.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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