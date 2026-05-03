Бывший футболист Динамо вывез деньги из рф и обманул россиян

Бывший защитник «Динамо» Дмитрий Немчанинов рассказал о своем переходе из «Олимпика» в российский «крылья советов» в 2017 году.

– Ваш трансфер в ФК «Крылья Советов». Как? Почему? Зачем?

– Тогда, пожалуй, в «Олимпике» я был на своем максимальном пике: забивал, отдавал, входил в тройку лучших ассистентов. Пошли разговоры, что меня могут вызвать в сборную. Уже и журналисты звонили, хотя, понятно, это ничего не значит. Я верил и накрутил себе, что это действительно реально. Однако не суждено было.

На данном этапе не жалею. Как-то оправдываться, как кто-то это делает, наверное, не буду. Однако, наверное, на том пике все же должен был доиграть еще полсезона в «Олимпике».

Я не скрываю, «Крылья» предложили самую большую зарплату в моей карьере. Они заплатили деньги «Олимпику». Возможно, тогда я свихнулся и решил, раз меня не вызывают в сборную, а эти дураки приглашают, то поеду хотя бы денег заработаю.

Единственное, что могу сказать в свое оправдание, от чего, пожалуй, мне легче, я вывез оттуда деньги, заплатил налоги в Украине и купил себе квартиру. Грубо говоря, обманул их.