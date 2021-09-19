АПЛ. Челси разгромил Тоттенхэм в дерби

Сегодня «Челси» в пятом туре АПЛ в лондонском дерби разгромил «Тоттенхэм» 3:0. «Синие» набрали 13 очков и теперь делят лидерство с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». А «Тоттенхэм» потерпел второе поражение подряд в АПЛ.
«Тоттенхэм» - «Челси» - 0:3
Голы: 0:1 – 49 Тиаго Силва, 0:2 – 57 Канте, 0:3 – 90 Рюдигер.
«Тоттенхэм» – Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро (Санчес, 83), Регилон, Хейбьерг, Алли, Ло Чельсо (Хиль, 62), Ндомбеле (Скипп, 62), Сон Хын Мин, Кейн.
«Челси» – Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт (Канте, 46), Хавертц (Вернер, 70), Лукаку.
Предупреждение: Вернер (80).
Ранее «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Вест Хэм» 2:1.
Источник — Sport.ua
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