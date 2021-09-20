ВИДЕО. Тухель рассказал, за счет чего Челси разгромил Тоттенхэм

В матче 5-го тура АПЛ «Челси» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 3:0.
Голы забили Тьяго Силва, Нголо Канте и Антонио Рюдигер. Челси лидирует в чемпионате Англии, набрав 13 очков.
ВИДЕО. Пресс-конференция Томаса Тухеля после матча «Тоттенхэм» – «Челси» (0:3).
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Челси).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Н'Голо Канте (Челси).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Тиаго Сильва (Челси).
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Источник — Sport.ua
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