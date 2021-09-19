Тоттенхэм – Челси. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги Англии «Тоттенхэм» – «Челси».

«Тоттенхэм» два матча не выигрывает. В предыдущем поединке АПЛ «Кристал Пэлас» победил «шпор» со счетом 3:0, а затем «Тоттенхэм» в матче Лиги конференций сыграл вничью 2:2 с «Ренном». В свою очередь, «Челси» в поединке АПЛ победил «Астон Виллу» со счетом 3:0, а также переиграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов (1:0).

169 раз играли между собой эти оппоненты в рамках лондонского дерби. 54 раза праздновал успех «Тоттенхэм», 73 встречи выиграл «Челси», 42 матча завершились вничью.

Да, нас ждет лондонское дерби. Думаю, будет очень интересная игра. Поставлю в этом матче на то, что «Челси» не проиграет в лондонском дерби», - сказал Бартулович.

Матч «Тоттенхэм» – «Челси» состоится 19-го сентября. Начало встречи в 18:30.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».