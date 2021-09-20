В матче 5-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» в дерби разгромил «Тоттенхэм» со счетом 3:0.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Челси).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Н'Голо Канте (Челси).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Тиаго Сильва (Челси).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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