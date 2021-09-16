Лига конференций. Рома разгромила ЦСКА из Софии

«Рома» успешно стартовала в нынешнем розыгрыше Лиги конференций. Команда Жозе Моуриньо пропустила ранний гол от ЦСКА из Софии, но затем разгромила соперника, забив 5 голов. Дубль на счету Лоренцо Пеллегрини
«Рома» - ЦСКА София – 5:1
Голы: Пеллегрини 25, 62, Эль Шаарави 38, Манчини 82, Абрахам 84 – Кери 10
В другом матче группы С «Заря» на выезде проиграла «Буде-Глимт» 1:3.
В нынешнем сезоне Серии А «Рома» также идет без потерь: 9 очков в трех турах.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.