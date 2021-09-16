Рома
5 : 1
ЦСКА София
16.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лига конференций. Рома разгромила ЦСКА из Софии

Ранний пропущенный гол не сломил команду Жозе Моуриньо

  • 16.09.2021 23:58
  • 216 просмотров
  • 3 комментария
Лига конференций. Рома разгромила ЦСКА из Софии
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Рома» успешно стартовала в нынешнем розыгрыше Лиги конференций. Команда Жозе Моуриньо пропустила ранний гол от ЦСКА из Софии, но затем разгромила соперника, забив 5 голов. Дубль на счету Лоренцо Пеллегрини

«Рома» - ЦСКА София – 5:1
Голы: Пеллегрини 25, 62, Эль Шаарави 38, Манчини 82, Абрахам 84 – Кери 10

В другом матче группы С «Заря» на выезде проиграла «Буде-Глимт» 1:3.

В нынешнем сезоне Серии А «Рома» также идет без потерь: 9 очков в трех турах.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
    kaka, 17.09.2021 00:04
    0
    болгары совсем не слабые-их силу увидим по игре с норвегами
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    vishu
    online
    vishu, 17.09.2021 00:03
    +2
    Primovocatus, 17.09.2021 00:01
    Ну тут то всё понятно. Заре можно не ехать в Рим. 0:3 технарь веселей.
    краще взагалі з турніру знятися, ніж отак позоритися. не факт що з ЦСКА хоч трохи краще зіграють
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    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 17.09.2021 00:01
    +3
    Ну тут то всё понятно. Заре можно не ехать в Рим. 0:3 технарь веселей.
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